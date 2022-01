2022 plaadimaailmas — trendikas tapeedi imitatsioon ja värvid on tagasi

Kui viimase paari aastaga on tulnud valik erinevaid uusi marmori imitatsioone klassikaliste Statuario, Nero Marquina jms kõrvale, siis selle aastaga on see valik veelgi laienenud. Võib julgelt öelda, et eestlane on hakanud armastama marmorit, millega annab tuua igasse ruumi killukese luksust ja seda küllaltki lihtsate vahenditega, kui ei pea kasutama päris ehtsat marmorit. Nii on sel aastal lisandunud väga palju julgeid uusi marmoreid, näiteks Ariostea Ultra Marmi juba varem olemas olnud 30 erinevale marmorile lisandus 8 uut valikut, sh üks disainerite poolt üha enam kasutust leidnud — Calacatta Viola oma tugevate, sügavpunaste ja halliseguste veenidega.

Uued, vaid seina mõeldud imitatsioonid on samuti saanud värske lähenemise. Nimelt on kasutusele võetud uus tehnoloogia, kus plaadi pinnal on saavutatud printi jälgiv kolmemõõtmeline struktuur, mis loob täiesti uued dimensioonid, näiteks Marazzi kollektsioon White Deco.

Põhiline uudistoode, mida seni oli valikus vaid üksikutel tootjatel, on tapeedi imitatsioon. Enamiku tootjate valikust võis leida vähemalt ühe uue kollektsiooni või mõne varasema kollektsiooni, mida oli nüüd täiustatud dekoratiivsete elementidega. Enamik tapeedi imitatsioone on suurtes ja õhukestes slab’i mõõtudes, mille mõõduvalik on hetkel päris lai. Kes pakub n-ö vana mõõtu ehk 120 x 240, kes uuemat mõõtu 120 x 280 selle mõttega, et alati on lihtsam plaati natuke lühemaks lõigata kui puuduolevat juppi lisada (aluseks on võetud n-ö ruumide keskmine laekõrgus).

Itaalias Bolognas sügisel toimunud Cersaie messi olid kõik oodanud, sest see on traditsiooniline koht, kus kohtuvad kõik suured ja väiksemad keraamiliste plaatide ning sanitaarkeraamika ja -tehnika tootjad ning nende materjalide edasimüüjad ja teised disainihuvilised.

Ariostea Ultra Calacatta Viola

Aina rohkem on näha keraamiliste plaatide tootjate huvi arendada keraamiliste plaatide imiteerimisel võimalikku sarnasust originaalmaterjaliga. Nii on juba mitmel tootjal kasutusele võetud uued prinditehnikad, mis annavad võimaluse luua illusiooni ehedusest. Näiteks Ariana kollektsioon Epoque 21, kus valikus on pinnaviimistlus Antique 3D. Plaadi pinnale on tekitatud käegakatsutavad veenid, mille sisse on suudetud printida veeni värv nii, et tekib illusioon ehedast lihvitud marmorist oma looduskivi defektidega. Samuti on taolist tehnikat hakatud kasutama uute puidu imitatsioonide puhul, kus on võimalik eristada keraamikat päris puidust vaid seda käega katsudes — keraamika jääb käe all siiski külmaks. Juba arendatakse täismattprinti, mille tulemusena ei ole valguse käes näha pealispinna peegeldusi nii nagu päris puidu puhulgi.

Veel näitasid mitmed tehased n-ö multikollektsioone ehk seda, et mitmest eri tüüpi kollektsioonist on võimalik luua lõpmatu arv uusi lahendusi. Näiteks Marca Corona Multiforme, mis on täiuslikult kokku pandud põrandaplaatide kollektsioonist, mida saab kombineerida vastava seinaplaatide kollektsiooniga ja mida omakorda saab täiendada väikseformaadiliste käsitööplaatide imitatsiooniga.

Marca Corona Multiforme





Samuti on Italgraniti loonud võimaluse, kus mitme kollektsiooni toonid on omavahel täielikus harmoonias, andes nii väga suure mänguruumi sisearhitektile, kes saab omavahel kombineerida uusi trendikaid marmoreid, kõrvutades need ruumis ühevärviliste täismattplaatidega. Sellised kollektsioonid on näiteks Charm Experience ja Nuances.

Rõõm on tõdeda, et lõpuks ometi on värvid tagasi!