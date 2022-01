FOTOD | Võluvalt hubane kodu endises raudteetööliste elamus

Eraldi sissepääsuga neljatoalises korteris on ruutmeetreid 92,6 ning see kulgeb läbi kahe korruse. Esimene korrus võlub oma kõrgete lagede, valguse ja avarusega. Sinna on sisse seatud hubane köök ja söögituba, mille krooniks on kaunis kahhelplaadiga kaetud kamin.