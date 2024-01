TASUB TEADA | Viis nippi, kuidas kopsakat elektriarvet pisut väiksemaks saada

1. Vaata üle kodused elektriseadmed

Kodusest elektrikasutusest kulub keskmiselt 5–10% seadmetele, mis ei tee kasulikku tööd, vaid on jäetud ooterežiimile, näiteks monitorid, telerid, digiboksid, muusikakeskused. Neid seadmeid välja lülitades väheneb ka elektritarbimine. Kodust lahkudes lülita need täiesti välja või ühenda vooluvõrgust lahti. Üldine reegel kodus võiks olla ka see, et kui keegi telerit enam ei vaata, lülitatakse see välja.