Jõulukuuske prügikasti visata ei tohi. Kus asuvad kuuskede kogumiskohad Tallinnas, Tartus ja Pärnus?

Kui endal transpordivõimalused puuduvad, on kõige lihtsam viis jõulukuusest vabanemiseks kuuse äraveo tellimine oma piirkonna jäätmevedajalt. Kuusk tuleb paigutada kokku lepitud ajaks konteineri kõrvale. Kui on võimalus ja soov jõulupuud ise transportida, siis Tallinna linnas saab need tasuta (kuni 0,6 m3) üle anda kõigis linna jäätmejaamades. Soovitatav on jõulukuusk enne äraviimist tükeldada ning kokku pakkida.