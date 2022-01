Viis uut sisustustrendi, mis 2022. aastal laineid löövad

Ajal, mil reisimine on keerukam kui varem, tasub kaugetest maadest eksootika otse omale koju tuua. Lõunamaised mustrid, lopsakad taime- ja džunglimotiivid või eksootiliste loomade kujutised on interjööris vägagi teretulnud. Möödunud aastal laineid löönud rotang, bambus ja punutud mööbel on samuti jätkuvalt au sees.

Tunub, et monotoonsetest interjööridest hakatakse väsima ning rohkem otsitakse teravaid kontraste. Uueks suunaks on kontrastid ning heledate ja tumedate toonide teadlik kooskõla. Must ja valge on ajatu klassika, kuid 2022. aasta soosib sellest põnevamaid ja julgemaid lahendusi. Nii, et katseta julgelt ka vastandvärvidega.