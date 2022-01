Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Talviselt hubane terrass

Konkursile laekusid pildid ühest hubasest terrassist-õuetoast, kus on mõnus glögi juua ja juttu puhuda. Pühade ajal luuakse terrassil jõulumeeleolu pühadehõnguliste kaunistustega ning oma koht on ka ehtsal kuusel. Toas aitavad pühadetunnet luua toredad tegelased kaminasimsil.



Auhinnaks on E-Lux Kodutehnika välja pannud ikoonilise 1950ndate disainiga Smegi punase veekeetja. See veekeetja on loodud tõelistele teesõpradele ning keedab vett kiiresti, täpselt (vahemikus 50–100 °C) ja tõhusalt. Smegi tehnoloogia ja kergelt retrohõngulise stiili abil võib muuta eriliseks iga hetke alates hommikusöögist kuni pärastlõunateeni, kiirest pausist kuni õhtuse lõõgastumiseni. Auhinna väärtus on 215 eurot. Loe auhinna kohta lähemalt E-Luxi kodulehelt.