FOTOD | Aasta betoonehitise tiitlile kandideerib 16 põnevat objekti

Tellija: Ida-Viru Keskhaigla SA Arhitekt: Neeme Vaarpuu, Kevin Villem (AB Vaarpuu ja Kõll) Konstruktor: Innopolis Insenerid OÜ Peatöövõtja: Astlanda Ehitus OÜ Betoonitööd: MPA Ehitus OÜ, Elkam Ehitus OÜ Betoonelemendid: TMB Element OÜ Betoon: HC Betoon AS Raketis: Ramirent Baltic AS

Tellija: Transpordiamet Peaprojekteerija: Selektor Projekt OÜ, Tarmo Jõe Konstruktor: Järelpinge Inseneribüroo OÜ, Aivar-Oskar Saar; Geoman Ltd., Kenneth Knox Peatöövõtja: Merko Ehitus Eesti AS Betoonitööd: Merko Ehitus Eesti AS Betoon: Rudus AS, Rakvere Betoon OÜ Betoontooted: Pärnu Graniit OÜ Raketis: Peri AS

Tellija: Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet Arhitekt: Teedeprojekt OÜ Konstruktor: Estkonsult OÜ Peatöövõtja: KMG Insenerehituse AS Betoonitööd: Rakennus Grupp OÜ, Betonbuilding OÜ Betoon: Betoonimeister AS, HC Betoon AS Raketis: Peri AS, Doka Eesti AS

Tellija: Merko Ehitus Eesti AS Arhitekt: Ilmar Klammer Konstruktor: Estkonsult OÜ, Pikoprojekt OÜ Peatöövõtja: Merko Ehitus Eesti AS Betoonitööd: Betoteam OÜ, Merko Ehitus Eesti AS Betoonelemendid: TMB Element OÜ Betoon: Betoonimeister AS Raketis: Peri AS

Tellija: Rae vallavalitsus Arhitekt: Sweco Projekt AS, Ahti Kooskora, Sander Palling Konstruktor: Sweco Projekt AS, Jana Pärn Peatöövõtja: Nordecon AS Betoonitööd: Reme Grupp OÜ Betoon: Betoonimeister AS Betoonelemendid: Betoneks AS

Tellija: Hepsor AS Arhitekt: AB Pluss OÜ, Indrek Suigusaar, Kaspar Krass Konstruktor: Pikoprojekt OÜ Peatöövõtja: Mitt & Perlebach OÜ Betoonitööd: ERI-Ehitustööd OÜ, Astor Invest OÜ Betoonelemendid: E-Betoonelement OÜ, Narva-Bark AS, SIA Consolis Elements, SIA Consolis Latvia

Tellija: Hoolekandeteenused AS Arhitekt: Rene Sauemägi, DAS Arhitektid OÜ Konstruktor: Infragate Eesti AS Peatöövõtja: Paide MEK AS Betoonelemendid: Betoneks AS

Tellija: Rotermann City OÜ Arhitekt: KOKO Arhitektid OÜ, Raivo Kotov, Ingrid Viskus Konstruktor: Sirkel & Mall OÜ, Raul Aripmann, Johannes Pello Peatöövõtja: Nordecon AS Betoonitööd: Rakennus Grupp OÜ, Pump-mix OÜ Betoon: HC Betoon AS Raketis: Peri AS

10. Pärnu ühishoone, Tammsaare 61, Pärnu

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Arhitekt: Martin Aunin

Konstruktor: Novarc Group AS, Pikoprojekt OÜ

Peatöövõtja: Ehitustrust AS

Betoonitööd: DMG Ehitus OÜ, Nordecon Betoon OÜ, MPT Ehitus AS, Savi OÜ

Betoonelemendid: TMB Element OÜ

Betoon: HC Betoon AS

11. Riia-Vaksali tn. tunnelid ja viadukt, Tartu

Tellija: Tartu linnavalitsus

Arhitekt: PART OÜ

Konstruktor: Stricto Project OÜ

Peatöövõtja: TREV-2 Grupp AS

Betoonitööd: Cityproject OÜ

Betoon: Rudus AS

Raketis: Ramirent Baltic AS, Peri AS

12. Siug sild, Gonsiori ja Majaka t. ühendav kergliiklustee, Lasnamäe, Tallinn

Tellija: Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet

Arhitekt: KINO Maastikuarhitektid OÜ

Konstruktor: Reaalprojekt OÜ, TREF Nord AS

Peatöövõtja: TREF Nord AS

Betoonitööd: TREF Nord AS

Betoon: Rudus AS, HC Betoon AS

Raketis: Doka Eesti OÜ

13. Tabasalu riigigümnaasium ja Tabasalu põhikool, Kooli 7/Nooruse 6, Harku vald, Harjumaa

Tellija: Riigi Kinnisvara AS, Harku vallavalitsus

Arhitektid: Andro Mänd (Hoov AB OÜ), Pelle-Sten Viiburg (Doomino Arhitektid OÜ)

Konstruktor: Arro & Agasild IB OÜ, Ehitusekspertiisibüroo OÜ

Peatöövõtja: Astlanda Ehitus OÜ

Betoonitööd: Reme Grupp OÜ, Betoteam OÜ, Azelta Projekt OÜ

Betoonelemendid: Framm AS

Betoon: Rudus AS, Betoonimeister AS

14. Tallinna ringtee Saustinõmme viadukt, Saku vald, Harjumaa

Tellija: transpordiamet, Rail Baltic Estonia OÜ

Arhitekt: Estkonsult OÜ

Konstruktor: Estkonsult OÜ

Peatöövõtja: YIT Eesti AS

Betoonitööd: Merko Ehitus Eesti AS, YIT Eesti AS

Betoon: Betoonimeister AS

Raketis: Peri AS

15. Tallinna sadama kruiisiterminal, Logi 4/2, Tallinn

Tellija: Tallinna Sadam AS

Arhitekt: Salto AB OÜ

Konstruktor: Sweco Projekt AS

Peatöövõtja: YIT Eesti AS

Betoonitööd: Azelta Projekt OÜ

Betoon: Framm AS

Betoontooted: Narva-Bark AS, VMT Betoon AS, Muuga Betoonelement AS, Mammut Element OÜ

Raketis: Ramirent Baltic AS

16. Tondiraba pargi rulapark, Lasnamäe, Tallinn

Tellija: Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet

Arhitektid: Heiki Kalberg, Tanel Breede (mõlemad AB Artes Terrae OÜ), Hendrik Kurrikoff

Konstruktor: Skatepargid OÜ, Kannex OÜ

Peatöövõtja: Tallinna Teede AS

Betoonitööd: Skatepargid OÜ, Tallinna Teede AS

Betoon: Rudus AS, Betoonimeister AS, HC Betoon AS

Raketis: Skatepargid OÜ

Võiduobjekti puhul hinnatakse panust Eestis registreeritud ettevõtjate töösse ja Eestist tarnitud betoonmaterjalidesse. Võidutöö valimisel arvestatakse ka objekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust ning nõudlikkusastet, kvaliteeti ja innovaatilisust.

Peaauhind kuulub võiduidee autorile. Äramärkimist leiavad võitnud objekti tellija, projekteerija, ehitaja, betooni ja raketiste tarnija.

Võistluse žüriisse kuuluvad Eesti arhitektide liidu, Eesti betooniühingu, Eesti ehitusettevõtjate liidu, Eesti ehitusinseneride liidu, Eesti ehituskonsultatsiooniettevõtete liidu, Eesti ehitusmaterjalide tootjate liidu, Kunda Nordic Tsemendi ja ehitusajakirjanduse esindajad. Võistluse žürii alustab tööd jaanuaris.

Võitja kuulutatakse välja Betoonipäeval märtsikuus 2022. aastal.