Kaheksa uusaastalubadust kodu heaks, kui soovid veelgi kaunimat ja mugavamat elamist

Kui igal asjal on oma kindel koht, tuleb ka tüütut koristamist ja pidevat asjade otsimist harvem ette. Seega katsu uuel aastal oma koduseid asju paremini organiseerida. Olgu tegu kas garderoobi, vannitoakappide, köögi või kodukontoriga — süsteemne asjade paigutus lihtsustab elu igas ruumis. Kui asjad kuhugi ära ei taha mahtuda, siis on ehk aeg soetada koju uus riiul, täiendav stange või kapike ja võtta kasutusele kenad hoiukarbid, mida on hea sisu järgi markeerida.

Rohkem taimi ja rohelust



Päevad muutuvad peagi pikemaks ja valgemaks ning on aeg mõelda ka kodusele taimekasvatusele. Selle asemel, et pidevalt toidupoest ürte osta, külva maitsetaimed otse kööki. Toataimede positiivset mõju kodusele mikrokliimale on palju uuritud ning kodune rohelus aitab neutraliseerida ruumis lenduvaid mürgiseid keemilisi ühendeid nagu benseen, formaldehüüd ja triklooretüleen. Ka NASA on aastaid kasutanud taimi oma kosmosejaamades just õhupuhastamise eesmärgil.