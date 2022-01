Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Jõulumaagia ühes väga erilises esikus

Kui paljudes kodudes on pühade ajal keskpunktiks ehitud elutuba, siis selles kodus on võluvalt muinasjutulise ilme saanud hoopis esik. Aga miks ka mitte — sellisesse esikusse astudes oledki hetkega maagilises maailmas ning koju tulekust saab palju rõõmuküllasem elamus. Kuigi põhirõhk on erilisel esikul, pole tähelepanuta jäetud teisigi ruume. Selleski kodus on traditsioonideks kuuse toomine ja ehtimine ning jõuluhane ja piparkookide küpsetamine.