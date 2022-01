Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Ise tehtud kaunistused ja päkapikkude jalajäljed katusel

Konkursile saabusid pildid ühest armsast maakodust, kus kehtib põhimõte, et lihtsuses peitub võlu. Pererahva sõnul pole maal elades väga palju kaunistusi vajagi, sest loodus ise maalib maailma imelisemad vaated. Maakivist ait värvus külmade saabumisel valgeks ning ka paksust lumevaibast on palju rõõmu. Ühel pildil võib näha tõestust, et päkapikud ja jõuluvana on olemas — katus on pisikesi jalajägi täis ning korstna juurest on mööda katust jõuluvana liugu lasknud. Interjööris on võimalikult palju kaunistusi pererahva enda meisterdatud. Näiteks on ehitud kuuse ja jõulutulede kõrval koht heegeldatud kuuseehetel, paberist tähekestel ja makrameest päkapikkudel. Koju leiavad tihti tee ka teise ringi esemed.