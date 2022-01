Jaanuari algusest on vingugaasiandur kohustuslik kõikides kodudes, kus on pliit, kamin, ahi või katel

Vingugaas on nähtamatu vaenlane ja kõige hullema aitab ära hoida selle varajane avastamine. Paraku juhtub aga igal aastal mitmeid õnnetusi, kus vingugaas nõuab inimelu. Vingugaasist tulenevaid ohte ei tohi alahinnata ning vähim, mida igaüks enda ja lähedaste kaitseks teha saab, on paigaldada koju vingugaasiandur. „Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, on seda ilma vastava andurita võimatu tuvastada. Lisaks salakavalusele on see gaas ülimalt mürgine — see uinutab ohvri ja röövib temalt võimaluse ruumist iseseisvalt väljuda,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Vingugaasimürgistuse esmased sümptomid on uimasus, iiveldustunne ja pearinglus. Raskematel juhtudel võib mürgistus tuua kaasa ka neuroloogilised häired, kooma ja surma. Kõige tundlikumad on vingugaasimürgistuse suhtes lapsed ning hingamiselundite- ja vereringehaigusi põdevad inimesed ning eakad. Sageli ei osata kergemaid sümptomeid vingugaasiga seostada, mistõttu võib probleemi allikas tuvastamata jääda.

Vingugaasimürgistus on ennetatav

Möödunud aastal sai vingugaasimürgistuse vähemalt 44 inimest, neist pooled on saanud mürgistuse küttesüsteemi rikke või vale kasutamise tõttu. „Selleks, et saatuslik vingumürgistus tekiks, piisab paraku vähesest. Tihti pääseb vingugaas tuppa liialt vara suletud ahju- või pliidisiibri tõttu. Sageli arvatakse, et ahi püsib soojem siis, kui sulgeda see ajal, kui söed veel hõõguvad. Paraku selline teguviis soojavõitu ei too, küll aga suurendab ohtu, et vingugaas tungib tuppa. Seda on katsetatud ja testitud ning kõik pottsepad võivad seda kinnitada,“ rääkis Tähe. Teine sagedane põhjus, miks vingugaas saab ruumi tekkida, on tavasilmale raskesti avastatavad rikked kütteseadmes. Neid aitab õigeaegselt avastada küttesüsteemi iga-aastaselt hooldav korstnapühkija.