Rohelisemalt uude aastasse — 25 lihtsat nippi, kuidas oma kodu keskkonnasõbralikumaks muuta

1. Vaheta hõõglambid LED-pirnide vastu

Kas teadsid, et umbes neljandik hoone energiakulust läheb valgustusele? Jah, lihtne on jääda sisseharjunud hõõglampide juurde, kuid LED-pirnide eluiga on mõõtmatult pikem. Tänapäeva LED-pirnide eluiga on kuni 50 000 töötundi, ehk et kui üks valgusti töötab päevas kaheksa tundi, siis kasutades LED-pirni tuleks seda vahetada vaid iga 17 aasta tagant.

2. Kasuta rohkem riidest lappe, vähem majapidamispaberit

Me ei palu sul majapidamispaberist täielikult loobuda — see nõuab juba tõsisemat pühendumist — vaid me ütleme vähem. Lõika vanad särgid kaltsudeks (just nii nagu vanaema seda tegi!) ning kui üks ports saab otsa, võta pesust teine. Või osta kauni mustriga köögilapid, kui sulle nõndaviisi kenam tundub.

3. Puhasta külmkapi jahutusribid

Ajapikku kipub ribide vahele kogunema tolm ja juuksekarvad. Võta pikk pudelihari ja kasutada seda, et mustus ribide vahelt maha hõõruda. Puhaste ribidega külmik kasutab toidu külmana hoidmiseks märgatavalt vähem energiat.

4. Lisa pesukuivatile filter

Lisaboonus: see toimub ühtlasi ka kiudude ja karvade kogujana. Sa üllatud, kui näed, mis kõik sealt välja tuleb. Ja taas — nii töötab su tarvilik masin palju efektiivsemalt.

5. Kui vähegi võimalik, kuivata pesu nööril või pesurestil

Pealegi püsib eriti just õrnem pesu õhu käes kuivatades palju kauem kenas vormis.

6. Kasuta riideid pestes külma vett

Kuum vesi kinnitab tihtipeale plekid veelgi sügavamalt riidekiududesse ning tegelikult saad sa külma veega oma riided sama puhtaks kui kuumaga.

7. Lao nõudepesumasin enne selle käima panemist korralikult täis.

Või alternatiivina — paljudel tänapäevastel masinatel on funktsioon „ainult ülemine sahtel“. Kindlasti on see kasulikum kui nelja veiniklaasi pärast täismahus pesuprogrammi tööle panemine.

8. Kasuta kardinaid



Katmata aknad ei näe mitte ainult pisut alasti välja, vaid ühtlasi lasevad need isegi kinnises asendis väljast külma (või suvel kuuma) õhku sisse. Kardinad ja rulood aitavad olukorda parandada.