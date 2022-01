FOTOD | Lummavalt idülliline maakodu, mille noor pere on oma kätega taastanud

Saja-aastasesse Rämmi tallu on end sisse seadnud noor pere: Älis (29) ja Valter Heinleht (30) ning nende kaks tütart Emilia (5) ja Clara (1). Esivanematelt päritud maja on jõudu mööda korrastatud ning talu taastamisel on üles näidatud suurt austust vanade esemete ja ajalooliste detailide vastu.

Esimesed katsumused

Älis meenutab, et põllumajandusest ega veisekasvatusest ei teatud Rämmi tallu minnes suurt midagi. Valter oskas küll vana traktoriga sõita ja kõik vajalikud tööd said tehtud, kuid selge oli see, et loomapidamisega pikas perspektiivis tegeleda ei tahetud. Esimene aasta möödus nii, et iga päev sõideti Keila kodu ja talu vahet, et loomi toita. Talus ootas 19 lihaveist, 30 jänest, 75 kana, kalkunid ja lisaks veel kümme mesitaru. Teisisõnu oli tööd ootamas nii palju, et see käinuks lihtsalt üle jõu ja loomadele otsustati leida uued kodud. Nii sai hakata rohkem aega pühendama remondile.