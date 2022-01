Mida peaks ära tegema jaanuarikuises aias?

• Külva aknalauale pottidesse maitserohelist — tõsi, tärkamiseks on vaja lõunapoolset aknalauda!

• Anna toataimedele lisavalgust või tõsta lilled valgemasse kohta. Lisavalgustuseks sobivad ainult spetsiaalsed taimelambid.

• Jälgi kastmist. Talvel tahavad toataimed vähem vett ja on ülekastmise oht. Kaktuseid ära talvel üldse kasta.

• Jõuludeks toodud väikesed ‘Conica’ kuused vii võimalikult jahedasse, kuid külmavabasse ruumi ja hoia nende potid niiskena. Nii talitades saad nad kevadel aeda istutada.

• Jõulutähe asemele kaunista lauda varretu priimula, asalea, ratsuritähe, kalanhoe, jasmiingardeenia või säntpooliaga.