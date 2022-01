Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Stiilselt põhjamaised jõulud

Konkursile saabus üks kaunis kodu, kus on pühadekaunistused pisikeste detailideni läbi mõeldud ning domineerivad stiilselt põhjamaised elemendid, naturaalsed materjalid ja mahedad värvid. Põhirõhk on loodusest korjatud kuuse-, männi- ja pohlaokstel. Samuti sai valmistatud lihtsaid paberkottidest valgeid jõulutähtesid, mis lisasid suurepärase kombinatsiooni erinevate looduslike kuuseokste ja männiokstega. Elutoa põhielemendiks sai ilus Eesti kuusk, mille kõrvale seinale sai tehtud männiokstest pärg.



Auhinnaks on E-Lux Kodutehnika välja pannud ikoonilise 1950ndate disainiga Smegi punase veekeetja. See veekeetja on loodud tõelistele teesõpradele ning keedab vett kiiresti, täpselt (vahemikus 50–100 °C) ja tõhusalt. Smegi tehnoloogia ja kergelt retrohõngulise stiili abil võib muuta eriliseks iga hetke alates hommikusöögist kuni pärastlõunateeni, kiirest pausist kuni õhtuse lõõgastumiseni. Auhinna väärtus on 215 eurot. Loe auhinna kohta lähemalt E-Luxi kodulehelt.