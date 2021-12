Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Külluslikus tuledesäras kodu ja aed

Konkursile saabusid pildid ühest väga erilisest elamisest, kus on pühade ajal led-tuledega ära ehitud kõik, mis silmapiiril - maja, kõrvalhooned, puud ja isegi traktor! Maja perenaine Kairi ütleb, et kui nende pere elaks Ameerikas, oleks maja ilmselt ehitud sama rikkalikult, nagu kultusfilmis "Üksinda kodus". Tuledesäras aia kõrval on rõhku pandud ka tubadele - oluline on, et kuusk oleks ehtne ja päris ning muidugi rikkalikult ehitud.