12 kasutut asja sinu kodus, millest võiksid aasta viimaseks päevaks loobuda

Tarbetud köögitarvikud

Igas köögis leidub vidinaid, mida me terve aasta või mitme jooksul kasutanud pole. Tihti ostame emotsiooni ajel mõne toreda “abilise”, mis hiljem lihtsalt sahtlis või riiulis seisab. Vaata üle väike köögitehnika: võileivagrillid, vahvlimasinad, mikserid, köögikombainid jne. Kui sa neid tegelikult ei kasuta ja need on terved, siis anna ära või vii taaskasutuspoodi. Tarbetust hoia vabana ka tööpinnad köögis.

Vanad ja ilmetud rätikud

Hea ja kvaliteetne rätik teeb oma tööd hästi ja kaua, kuid ajaga kaotab ka kõige parem rätik head omadused: välimuse, imavuse jne. Luitunud ja väsinud ilmega rätik ei täida oma ülesandeid enam piisavalt hästi.

Nõud, millest on killud väljas

Muidugi on igal asjal oma elu ja lugu rääkida, kuid kui taldrikud-tassid liiga “näritud” on, siis pole sealt enam nauditav süüa, silmailust rääkimata. Terved nõud loovad ka rõõmsama meeleolu — küll veidi kallim, kuid kvaliteetsem nõudekomplekt peab oluliselt kauem vastu, olles põrutustele jms vastupidavam.

Küünlad, mida sa pole ammu põletanud

Või veel hullem — küünlad, millest on järele jäänud jupikesed ja oled need sahtlisse kogunud, et äkki ühel päeval läheb veel vaja. Usu — ei lähe!

Kulunud pleedid

Pole midagi mõnusamat, kui end näiteks sumedal suveõhtul või kargel talvehommikul pleedi mässida. Siinjuures tasub hoolikalt vaadata, kas kunagi ostetud või kingiks saadud pleed ikka on sama armas ja mõnus. Ära unusta, et pleed vajab tihti pesemist ja kaotab oma erksuse ning pehmuse üsna ruttu.

Väsinud voodipesu

Voodipesugi vajab tihedasti pesemist. Ka õige hoolduse juures ei pea voodipesu igavesti vastu. Kui voodipesu enam hästi ei istu ja värvid on kaotanud endise sära, siis on aeg see uue vastu välja vahetada.

Padjapüürid, mis ei ole osa komplektist

Magamistoale annab kauni ja tervikliku ilme ikka pigem komplekt või kahes-kolmes omavahel sobivas toonis kokku pandud lahendus. Ära pane kokku värve ega mustreid, mis üksteisele ei meeldi!

Vanad ajalehevirnad