Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Ajatult klassikalises võtmes jõulukaunistused

Konkursile laekusid pildid ühest kaunist pühaderüüs elamisest, kus on inspiratsiooni ammutatud traditsioonilistest jõuludest. Eeskujuks on üle-eelmisest sajandist pärit pühadepostkaart ning jõuluehtedki on valitud pisut minevikuhõngulised. Põhiosa kaunistustest pärineb Shishi kollektsioonidest, aga osad kaunistusted on kirbukatelt pärit vintage leiud. Värsketest kuuseokstest pärjad ja vanikud on perenaise enda tehtud.