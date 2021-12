Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Pühadehõnguline kodu, mis on täidetud taaskasutusega

Konkursile laekusid pildid ühest hubasest ja maalähedasest kodust, kus on au sees taaskasutus. Maja on küll täiesti uus, kuid suurem osa sisustusest on teisel ringil. Punane söögilaud, mis oivaliselt jõuluaega sobib, oli pere üks esimesi mööblitükke — esialgu ei plaanitud seda punaseks jätta, aga kui laud sai paika pandud, siis nii jäi ja edaspidi on saanud ka mujale juba teadlikult valitud väike punane nüanss. Hoovi kaunistab eelmise aasta euroalusest jõulupuu ja tuledega ehitud linnusöögimaja. Üks vana ja väärikas uks sai paigaldatud varjamaks vaadet otse tänavalt kuuritagusele.