Sobiva värviskeemi leidmine on elutoa kujundamisel üks olulisemaid otsuseid. Kuna elutuba on ruum, kus me kodus kõige enam aega veedame, siis on õigete värvide leidmine eriti oluline. See võib tunduda mõnevõrra hirmutava ülesandena, sest võimalikke valikuid on lõpmatult. Kuid teadmine, millised värvikombinatsioonid näevad koos kenad välja ja parimate toonide valimine ei ole kindlasti vaid valitutele teada võlukunst — need on oskused, mida on võimalik mõne sammuga õppida.