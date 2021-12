Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Minimalistlikud ja looduslähedased pühad

Konkursile laekusid pildid kodust, kus valitses hubane jõulumeeleolu juba mitu nädalat enne jõuluõhtut. Elutoa krooniks on metsast toodud kuusk, mille tulukesed pidulikult säravad ning mille juurde käib pühade ajal ka köögist tulev piparkoogilõhn, õhtuti süüdatud küünlad ja vaikne jõulumuusika. Kodu uksele on meisterdatud jõulupärg. Kodu kaunistamise juures hinnatakse looduslähedust ja minimalistlikku lähenemist, isetegemist ja taaskasutust. Sinna juurde muidugi kulub ära ka näpuotsaga sära ja sädelust. Hoolega valitud ja poest ostetud uued kuusekuulid sobitakse kokku vana-vanaema kuusekäbiehetega, mis näinud pikkade aastate jooksul arvukaid jõulupidusid.



Auhinnaks on E-Lux Kodutehnika välja pannud ikoonilise 1950ndate disainiga Smegi punase veekeetja. See veekeetja on loodud tõelistele teesõpradele ning keedab vett kiiresti, täpselt (vahemikus 50–100 °C) ja tõhusalt. Smegi tehnoloogia ja kergelt retrohõngulise stiili abil võib muuta eriliseks iga hetke alates hommikusöögist kuni pärastlõunateeni, kiirest pausist kuni õhtuse lõõgastumiseni. Auhinna väärtus on 215 eurot. Loe auhinna kohta lähemalt E-Luxi kodulehelt.