Omavoliliselt paigaldatud õhksoojuspump võib tekitada mitmeid probleeme — kuidas neid vältida?

Õhksoojuspumba paigaldamise näol on tegemist hoone tehnosüsteemide muutmisega, mis ehitisregistris kvalifitseerub hoone ümberehitamiseks. Selleks on vaja koostada projekt ning esitada kohalikule omavalitsusele ehitusregistri kaudu ehitusteatis. See protsess võib tunduda esmalt tülikas, kuid olles ise kogu protsessi läbi teinud, võin öelda, et see oli lihtsam ja kiirem, kui arvata võis. Asju korrektselt ajades jäävad ära ka lollid vead, mis võivad osutuda hiljem palju aja- ja rahakulukamaks. Võib juhtuda, et sobimatult paigaldatud seade tuleb hiljem ümber paigaldada.

Ehitusprojektiks vajalikud tegevused

Ehitusprojekt koosneb tiitellehest, sisukorrast (koos jooniste loeteluga), seletuskirjast, asendiplaanist ning joonistest. Viimasega võivad aidata ka kliimaseadmete müüjad, kui nende kaudu ka paigaldus tellida. Projekt peab olema digitaalselt allkirjastatud projekteerija, omaniku ja korteriühistu juhatuse või kaasomanike poolt. Kogu dokumentatsioon tuleb esitada riikliku ehitisregistrisse ehr.ee.

Kui projekt on kantud elektroonilisse ehitisregistrisse, on kohalikul omavalitsusel kümme päeva aega täiendavaid nõudmisi esitada. Kui seda ei tehta, saab hakata töid teostama. Meeles tuleb pidada, et pärast ehitustööde lõppu tuleb esitada kasutusteatis. Andmed ehitisregistris muutuvad alles peale kasutusteatise teavitatuks lugemist. Kui on tegemist muinsuskaitse all oleva hoonega, tuleb luba hankida ka Muinsuskaitseametist. Sõltuvalt projektist saab koostöös Muinsuskaitseametiga leida sobiva lahenduse.





Mis saab, kui õhksoojuspump jääb seadustamata?