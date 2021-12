Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Õdus kodu pühadesäras ja küünlavalguses

Konkursile saatis pildid Krista, kelle kodu on igal aastal vastavalt meeleolule kaunistatud ning alati on midagi eelmisest aastast teistmoodi. Kuna majas on palju lapsi, siis muinasjutulise meeleolu loomine on olulisel kohal — toas on sisse seatud uhke jõulupuu, lisaks klassikalised pärjad ja küünlavalgus. Tulemuseks on hubane ja soe elamine, kus on hea koos perega olla.