Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Talvemuinasjutt saja aasta vanuses majas

Konkursile saabus üks imeline kodu, kus on kaunistustele suurt tähelepanu pööratud - jõuluilu jagub nii tuppa kui aeda. Pildid saatnud Marika töötas kunagi giidina ning tutvustas linnakülalistele muinasjutulist Tallinna vanalinna. Ühel hetkel tekkis mõte, et muinasjutulises linnas elades võiks ju ka enda kodu muinasjutuline olla. Nii ongi oma kodu hingega kujundatud ning jõulude puhul on elamisest saanud tõeline talvevõlumaa. Jõuludekoratsioonid on pärit erinevatest kohtadest, sealhulgas taaskasutuskeskustest.