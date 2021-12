Asjad, mida feng shui järgi ei tohiks mitte mingil juhul kingikotti pista

1. Tühi rahakott, kohver, karp või käekott

Miks nii? Tühi kott tähistab puudust ja vaesust. Feng shui uskumuste kohaselt võiks rahakotti kinkides seal ka natuke raha sees olla. See toob kingi saajale rahaõnne.

2. Noad, käärid ja teised teravad asjad

Terariistade kinkimine näitab, et teievahelises suhtluses on pinged. Kui peaksid aga kingituseks saama mõne terava asja, anna kinkijale vastutasuks münt. See taastab teievahelise suhte.

3. Pisikesed bonsaipuud

Need pisikesed puukesed sümboliseerivad aeglast kasvu, mis võib aeglustavalt mõjuda ka inimese enda vaimsele kasvamisele või tema karjäärile. Kingi hoopis eluterve taim, millel on ümarad lehed. See tähistab pikka eluiga ja heaolu.

4. Okkalised lilled/taimed

Need tähistavad auklikke suhteid. Kui soovid kellelegi okkalisi taimi kinkida, siis on soovitav okkad ära lõigata, sest vaid nii taastub romantika ja harmoonia sinu suhtes.

5. Taskurätikud

Arvatakse, et see toob saajale pisaraid. See sümboliseerib kurbust, rahulolematust ja aastate pikkust nuttu.

6. Kellad või muud asjad, mis näitavad aega

See sümboliseerib piiratud aega. Kui soovid kellelegi just lahedat kella kinkida, siis kingi talle hoopis kellapoe kinkekaart.

7. Jalanõud

Jalanõud tähistavad õnnetust, kurbust ja ebaõnne. Kui keegi saabki kingiks jalanõud, peaks kinkijale vastutasuks andma pisut raha, et võidelda ebaõnnega. Kui keegi aga vajab hädasti jalanõusid, võid talle kinkida kingapoe kinkekaardi.

8. Asjad, mida peetakse kingi saaja Hiina sodiaagimärgi vaenlasteks

Näiteks kui kingisaaja on Kitse märgi esindaja, siis ei tohiks talle kinkida härja kuju või midagi, mis meenutab välimuselt härga. Roti märgi vaenlane on hobune, jänese vaenlane on kukk, tiigri vaenlane on ahv, draakoni vaenlane on koer ja mao vaenlane siga. Samuti toob taolise kingi tegemine halba abieluõnne, peremuresid ja halbu sündmuseid.