Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Ehitud kuusk ja pühaderüüs tuba

Konkursile saabusid pildid ühest tuledesäras kodust. Kristiina pere igaastaseks traditsiooniks on kuuse ehtimine ja tubade kaunistamine. Elutuppa on sisse seatud kuusk, teistes tubades on aknalaual kolmnurgad, mis lisavad õdusat valgust ja hubasust. Laste lemmikuks on aknalaua kaunistamine ning seda tehakse üsnagi tagasihoidlikult, sest perele ülekaunistamine ka väga ei meeldi. Pigem hoitakse tagasihoidlikku joont. Sel aastal on jõulud teistmoodi ja erilised, sest neid tähistatakse esimest korda päris oma kodus.