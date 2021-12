Eesti kontorite interjööre kaunistavad üha enam väärtuslikud kunstiteosed

Eesti digitaalse panga Inbank tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja ütles, et idee eksponeerida kontoris kunsti tekkis ajapikku, kui koliti uutesse ruumidesse Kalamajas Niine tänaval. „Esimene teos, mille soetasime, oli Andris Vītoliņši töö, mis kujutab Liepāja metallurgiatehast, kus on hästi palju torusid ja masinaid ning mis illustreerib justkui meie ärimudelit. Meil on siin samuti masin, mis teeb koostööd partneritega, langetab krediidiotsuseid ja juhib protsesse,” kirjeldas Põldoja.

Kuna Inbank on tänapäevane ja moodne pank, siis on ka kunst moodne ning pangale sobiliku vaimse või filosoofilise seosega. Näiteks on pangas mitmeid Marko Mäetamme rahateemalisi töid. „Kuigi raha on tänapäeval digitaalne, on see siiski panga peamine tööriist ja selles mõttes oleme natukene ka eneseiroonilised nende paberraha eksponeerivate töödega – näitame, et Inbank on võimeline ka iseenda üle nalja viskama,” lisas panga tegevjuht.

Enamik Inbanki kontoris eksponeeritud kunstiteostest on pärit Temnikova & Kasela galeriist. „Mulle meeldib, kuidas Olga Temnikova kunstnike töid valib ja eksponeerib. Ajapikku said mitmed galeriis esitletavad kunstnikud isiklikeks tuttavateks ja tekkis parem arusaam nende töödest. Kunst kontoris on minu nii-öelda isiklik hobiprojekt, kuid nende soetamise otsuste tegemisel põrgatan ideid ka kolleegidega,” sõnas Põldoja. Isikliku meeldimise kõrval pole vähetähtis ka see, et tööd sobiksid interjööri.

Inbanki tegevjuht rõhutas, et kunstil on omaette väärtus ka panga töötajatele ja külalistele, kes sageli tööde autorite kohta uurivad. Tema sõnul rikastab kunst kontori keskkonda ja kannab samas pangale olulisi väärtussõnumeid. „Kuna inimene on pea pool ärkveloleku ajast tööl, siis Inbanki jaoks on oluline, et töötamise koht ei oleks pelgalt steriilne kontor, vaid pakuks ka silmale, mõttele ja vaimule midagi,” rääkis Põldoja.