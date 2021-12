Kuidas valida kodu, mis on valmis vaid paberil?

“Uuringus selgus, et pea iga kolmas inimene oleks nõus ostma kodu alles planeerimisjärgus majja. See trend on olnud tõusujoones juba mõni aasta, sest üha rohkem inimesi oskab hinnata planeerimisjärgus kodude ostmise plusspooli — suurt valikuvõimalust, paindlikkust lahenduste personaliseerimisel, lisaaega ning kerget suhtlust,” rääkis ta. Aljase sõnul pole ehitusjärgus korteri ostmine midagi, mida peaks kartma, sest reeglina on arendajate müügispetsialistid ostjate jaoks alati olemas. “Sisuliselt saab kodu valmimisprotsessiks kaasa justkui ühe tugiisiku, kes on igal ajal nõu ja jõuga toeks ning hoolitseb selle eest, et ostja oleks rahul ning õnnelik,“ selgitas Aljas ning ütles, et kindlasti tuleks arvestada, et planeerimisjärgus korteri ostmine tuleb oma eripäradega. Millised on tema viis soovitust, et unistuse kodu ost läheks võimalikult sujuvalt?