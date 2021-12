Kingi ühiseid mälestusi: elamuskingitused, mis jäävad aastateks meelde

Iglumajas on olemas kõik selleks, et veeta seal üks muretu öö ja päev või miks mitte veelgi rohkem aega:

Noblessneri Iglupark on ideaalne koht, kus leida mõtetele uusi vaatenurki. Korralda kliendikoosolekuid, meeskonnaüritusi või mõtiskle kaugusse vaadates üksinda. Maa ja mere piiril asuvad ainukordsed iglukontorid pakuvad piiritult avarat vaadet ning samas mõnusat eraldatust, et sina ja su mõtted saaksid uue hoo. Tule vaata!

Paljud meist on seda kuulnud, aga nüüd on see PÄRISELT võimalik! Kosmosevalguse projektor on saanud selle aasta suurimaks jõuluhitiks igas vanuses Eesti inimeste seas. Projektor katab kogu ruumi kosmilise tähistaevaga, mille kasutaja saab enda soovi järgi kujundada: vaheta värve, eemalda kuu või tähed, reguleeri valguse heledust ja kasuta välja lülitamiseks taimerit.