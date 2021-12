Sisekujundaja jagab ideid, kuidas jõululaud kauniks sättida

Kuidas valida jõululaua kaunistamiseks stiil, mis poleks ainult silmapaistev, vaid sobiks hästi kokku ka sinu koduga? Esiteks peaksid laua stiil, värvipalett ja kaunistused kokku sobima toa interjööriga. Need peaksid olema kas sama stiiliga või üksteist täiendama. Näiteks saab samu jõulukaunistusi kasutada nii kuuse kui ka laua kaunistamiseks. Toolidele saab panna ka sobivates värvitoonides patju ning hubasuse loomiseks lisada pidulikumat valgustust.

Sisekujundaja soovitab meeles pidada, et ilusa välimusega laua loomiseks ei pea alati ostma uusi lauanõusid – kasutada saab erinevaid nõusid, mis juba olemas on, ning luua nendest dekoratsioonide abil laual ühtne tervik. „Laua keskpunktiks sobib näiteks väike LED-tuledega kaunistatud jõulupuu. Seejärel saad kaunistada iga taldriku dekoratsioonile sarnaneva kaunistusega. See võib olla ka midagi sellist, mille pereliikmed saavad pärast mälestuseks kaasa võtta,“ selgitas Rimkus.