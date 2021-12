Mida teha, et tuppa toodud jõulupuu ei hakkaks kohe okkaid ajama ja püsiks kaua ilus?

Foto: Shutterstock

Vanemas kombestikus toodi jõulupuu tuppa alles jõululaupäeval ning kuuse ehtimine oli just selle päeva juurde kuuluv pühalik traditsioon. Nüüd on aga ajad muutunud ning paljudes peredes on juba praegu kuusk omal kohal. Kuidas toimida, et varakult tuppa toodud kuusk jõululaupäevaks okkaid maha ei viskaks ning võimalikult kaua ilus ja värske välja näeks?