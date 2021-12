Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Pühaderüüs kodu, kus on rõhku pandud detailidele

Konkursile saabus esimene pühaderüüs kodu. Pildid saatnud Valentina ütleb, et talle meeldib alati kodus midagi sättida, ümber tõsta ja kaunistada - kas või hetkeks. Jõuluaeg annab suurepärase võimaluse kodu pisut teistsuguseks kujundada. Rõhku on pandud nii tubade kui ka aia kaunistamisele ja väiksematelegi detailidele. "Pühade juures on oluline jõululik atmosfäär, mis tekibki tänu pisikestele asjadele, mida on võimalik kodu kaunistamiseks kasutada. Kodu kaunistamine annab külmal ajal hubasust juurde ning siis on kodus mõnus jõulude saabumist oodata," lisab Valentina.