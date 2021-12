Jõulupuu feng shui ehk kuhu panna kuusk, kui soovid parandada suhteid või majanduslikku seisu

Kuna feng shui üks oluline osa on bagua 8 tsooni (8 eluvaldkonna) teooria, mis jagab kas kodu tervikuna või siis ühe toa (näiteks elutoa) 8 erinevaks eluvaldkonnaks, siis kuuse paigutamisega vastavasse alasse me aktiveerime mingi kindla eluvaldkonna selles kodus elavate inimeste jaoks. Kuidas see toimib?

Soovid parandada suhteid, mainet, majaduslikku seisu või igatsed hoopis reisile?

Kes soovib, et suhted pereliikmete ja sugulaste vahel paraneksid, siis asetage kuusk toa sissepääsust vasakule — perekonna, sugupuu, minevik tsooni (nimi Äike, element puu).

Kelle jaoks on tähtsad armusuhted, aga ka suhted sõpradega ja töökaaslastega, siis seisku kuusk toa kõige kaugemas paremas nurgas ehk suhete, sõpruse, armastuse tsoonis (nimi Maa, element maa).

Kui on eesmärk valmistada rõõmu lastele või soovitakse ellu viia mingi uus projekt-visioon või kui peres on probleeme lapsesaamisega, siis on kuuse parim koht sissepääsust paremal asuvas lapsed, loovuse, tuleviku tsoonis (nimi Järv, element metall).

Kel on tõsine plaan järgmisel aastal oma majanduslikku olukorda parandada, peaks leidma jõulupuule koha toa kõige kaugemas vasakus nurgas, riputama selle külge punaseid linte — raha, rikkuse, rahulolu tsoonis (nimi Tuul, element puu).

Kes arvab, et temast ei peeta piisavalt lugu ja tal on plaan isiklikku või perekonna mainet tõsta või kui on pooleli kohtuvaidlus, siis on kuuse õige asukoht sissepääsu vastas kuulsuse, maine, hea nime tsoonis (nimi Tuli, element tuli).

Kes aga leiab, et just nüüd on õige aeg oma teadmisi täiendada või hoopis uut ametit õppima hakata või on vajadus toetada järgmisse aastasse planeeritud koolilõpetamist peab kuuse paigutama uksest vasakule — teadmised, töö iseendaga tsooni (nimi Mägi, element maa).

Kui aga vajad head ideed, nõuannet või miks mitte majanduslikku abisüsti või soovid avastada kaugeid maid, siis aseta kuusk sissepääsust paremale — abistajat, õpetajad, reiside tsooni (nimi Taevas, element metall).