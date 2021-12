FOTOD | Valgemast valgem kodu pööningukorrusel

105 ruutmeetril paiknev elamine Stockholmi kesklinnas on tõeline maiuspala ja inspiratsiooniallikas Skandinaavia stiili andunud fännidele. Kogu elamine on võõbatud lumivalgeks ning tooni annavad vaid naturaalne parkett ja sisustusaksessuaarid, mille puhul on samuti tonaalsus hoolikalt läbi mõeldud. Valgele sekundeerivad valdavalt neutraalsed beežid ja hallid toonid, mis suudavad ometigi luua mõnusalt hubase atmosfääri.