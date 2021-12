Hea une ABC: nõu annab uneekspert dr Evelina Pajėdienė

Väga paljud inimesed üle maailma kogevad praegu unehäireid ja ühest küljest võib see tunduda normaalne elu osa kiiremal perioodil, kuid tegelikult tuleks kaaluda viise, kuidas oma une kvaliteeti parandada.

Magamistuba peaks olema koht, kus on võimalik lõõgastuda ja rahus aega veeta. Bedroommoodi tiim rääkis neuroloogi ja uneeksperdi dr Evelina Pajėdienėga, et uurida millised on enim levinud uneprobleemid ning kuidas nendega kõige paremini toime tulla.

Esiteks, tundub lausa uskumatu, et kuigi veedame kolmandiku oma elust magades, ei sea me seda endale prioriteediks.

Dr Pajėdienė rääkis meile, et see juhtub lausa iseenesest. Kuna noores eas ei ole vähese une tagajärjed nii tõsised, ei pööra me sellele nii palju tähelepanu. Aga mida aeg edasi, seda rohkem tunneme, kui meil ei ole õiget unerütmi – unetus või muud sarnased probleemid on lihtsad tekkima.

Unetus ongi üks kõige levinumaid probleeme, millest uneekspert meile rääkis. Unetust on mitut tüüpi – mõnel on keeruline magama jääda, mõni ärkab keset ööd üles ja mõni ärkab varahommikul mitmeid tunde enne äratust. Unetust ehk insomniat tuleks hakata ravima kohe, kui selle olemasolust teadlikuks saadakse. Vastasel juhul võib see kesta kaua ja muutuda krooniliseks haiguseks ning põhjustada pikaajalisi ja tõsiseid probleeme.

Paljudel inimestel on une ajal ka raskusi hingamisega: köha, norskamine või hoopiski hingamise peatumine lühikeseks ajaks. Tavaliselt annavad sellest teada meie lähedased, sest ise magades selliste asjade juhtumisest teada ei saa. Küll aga võib sellisel juhul kogeda halbu unenägusid, kus esineb näiteks lämbumist või uppumist. Lähedased saavad anda märku ka muudest probleemidest, nagu jäsemete tõmblused või unes kõndimine.