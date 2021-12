FOTOD | Endisesse härrastemajja sisse seatud kodu võlub talvise hubasusega

Algne plaan oli korter võimalikult lihtsalt ja kiirelt ära renoveerida — kipsplaat seina, vanale laudpõrandale uus peale, pisut ruumimuutust, uus torustik ja elekter. Siis hakati aga maja ajaloo kohta uurima ja see muutis kogu suhtumist renoveerimisprotsessi. Nimelt tuli välja, et tegemist on 1904. aastal ehitatud Mühlemanni šveitslasest veskiomaniku härrastemajaga ning just see majaosa, kus asub pragune korter, oli auväärse linnakodaniku ja ta abikaasa tuba. Maja teistes tiibades ja korrustel elasid veski- ja pagaritöökoja töölised. Nimelt asetses maja kõrval Mühlemanni veski.