Eesti suurim disainmööblisalong avas uksed uuel pinnal

Juba siis, kui neli aastat tagasi oma salongiga alustati, võeti suund pakkuda meie turu kontekstis uusi ja põnevaid brände, mida pole Eestis veel esindatud. Kuigi alguses oli tegu üpriski riskantse sammuga, siis nüüdseks on jõutud teadmiseni, et eestlane ei otsigi alati turvalisi valikuid või ainult skandinaavialiku joonega mööblit, nagu meie geograafilist asukohta arvestades arvata võiks. Liina sõnul teevad kliendid interjööris üha julgemaid ja juba ka palju trenditeadlikumaid valikuid. Otsitakse erilisi esemeid, mida ei kohta igas teises kodus, ning aina olulisemaks saavad nõuded mugavusele ja kvaliteedile.

Kõik, kes on kodu sisustamisega vähem või rohkem kokku puutunud, teavad ilmselt hästi, et kuigi salonge on pealinnas palju, siis valikut tegelikult nii väga mitte. Korduma kipuvad nii tootjad kui ka mudelid ja midagi omanäolist leida ei ole üldsegi nii lihtne.

Hingega oma sisustussalongi üles ehitanud Treimannide eesmärgiks ei ole müüa lihtsalt mööblit, vaid tõesti parimast parimat, mis on valmistatud kvaliteetsest materjalist, mis kestab kaua ja näeb muidugi ka interjööris pilkupüüdev välja. Kvaliteet ja tootja filosoofia on Treimanni omanikele väga olulisteks kriteeriumideks, mille arvelt järeleandmisi ei tehta. Praegu on salongis esindatud kümmekond brändi Belgiast, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Itaaliast.

E-pood on Treimanni salongil olemas ja sedagi arendatakse pidevalt. Veebis ostlemisest olulisemaks peab Liina aga reaalset ostukogemust, kus on võimalus mööblit oma silmaga näha ja käega katsuda. Paljud asjad näevad stuudiofotodel väga head välja, kuid Liina sõnul tahavad nad alati toodetega enne klientidele pakkumist tutvuda ja nende headuses ka ise veenduda. Tunduvalt suurem salong annab hea võimaluse suurendada kohapealset kaubavalikut, aga tuua turule ka uusi ja inspireerivaid sisutusbrände.

Liina ütleb, et sisustus- ja mööblitrende jälgides on ta tajunud väga palju mõjutusi rõivamoest. Kui mood on juba mõni stiil või värv tulnud, võib neid ilminguid suure tõenäosusega mõne aja pärast ka interjööris kohata. „Kui näiteks rõivamoes on hinnas mugavus, pehmus ja vaba vorm, siis kandub see üle ka mööblidisaini.” Praeguse aja kuumimate märksõnadena loetleb ta üles mugavuse, naturaalsuse ja kvaliteedi.

Püsivad väärtused ja eetiline disain

Trendide jälgimine ei tähenda muidugi seda, et iga mõne aja tagant oleks vaja kogu sisustus kodus ümber vahetada. Pigem vastupidi — hea disain on universaalne ja ajas kestev ning seda on võimalik sobitada väga erinevatesse interjööridesse. Mugavus ja kvaliteet on alati moes ning kui tekib soov kodu ilmet värskendada, soovitab Liina teha seda väikeste detailidega. „Kodu tuunimiseks ei pea alati tegema suurt remonti — piisab ka väikestest aksessuaaridest, et kodus meeleolu muuta.” Oma salongi on ta välja noppinud väga põneva ja pilkupüüdva valiku kodutekstiilidest, seinapiltidest, patjadest ja kandikutest, millega on lihtne juba olemasolevat ilmestada.

Paljud trendid võivad jääda püsima väga pikaks ajaks. Näiteks eetiline disain ja keskkonda säästev mõtteviis on rahvusvahelisel areenil olnud väga kaua ning on ilmselt peamiseks suunaks ka tulevikus. Eestis on seda filosoofiat esindavaid tooteid üpriski vähe. Mahetoitu osatakse hinnata, kuid vähem mõeldakse, mil määral arvestab mõni interjööri kuuluv ese keskkonnaga ning kas saaksime ise tarbijana teha paremaid ja eetilisemaid valikuid.

Liina sõnul on nende jaoks ka materjalide päritolu ja tootmisviis väga olulisteks faktoriteks, mida salongi sisustust valides silmas peetakse. Treimanni valikus on esindatud näiteks Ethnicraft, kelle kontseptsiooniks on üdini keskkonnasõbralik tehnoloogia. Nende täispuidust mööbel on kvaliteetne ja kestab kaua ning ka toorainet valivad nad äärmiselt hoolikalt ja teadlikult. Puit on pärit vastutustundlikult majandatud metsast või põhineb näiteks taaskasututud roosipuul. „Meie jaoks on oluline, et brändid, kes meil on esindatud, teeksid lisaks heale disainile ja kvaliteedile oma tooteid ka keskkonnateadlikult.” Trendikas ja keskkonnasõbralik võivad käia käsikäes ega pea ilmtingimata üksteist välistama.

Treimann Mööbel & Disain on 2017. aastal asutatud pereettevõte, mis sündis ühisest kirest mööbli ja sisekujunduse vastu. Tootevalikust leiab parima kvaliteedi, moodsa disaini ja mõistliku hinnaga tooted Euroopa südamest. Külasta vastavatud salongi Porto Francos (Laeva 1, Tallinn). Lisainfot leiad Treimann Mööbel & Disaini kodulehelt ja e-poest.