FOTOD | Sisekujundaja kodu Pärnus kombineerib hubast looduslähedust ja suurlinlikke trende

Kui paljud väikelinna inimesed unistavad elust Pariisis, Londonis või New Yorgis, siis Aurélie jaoks on töötamine nendes suurlinnades juba läbitud etapp ning ta on jäänud pidama väikesesse ja armsasse Pärnusse. Kuurortlinna mitmekülgne pale rahuliku ja vaikse talve ning elust pulbitseva suvehooajaga tundus täpselt sobiv ja isegi omamoodi tagasipöördumine lapsepõlve. Prantsuse põhjarannikul üles kasvanud Aurélie leiab Pärnu ja Bretagne’i väikelinnade vahel üsna palju sarnasusi — turism, hooajalisus ja merelähedus. Suvepealinna sattus ta elama tänu Eesti juurtega abikaasale, kellega elati eelnevalt koos New Yorgis. Ühel hetkel tundus, et tahaks oma maja, aeda ja värsket mereõhku ning Pärnu tundus selleks igati sobiv ja ka kinnisvara mõttes taskukohane paik.

Pere näoga kodu

Paar aastat tagasi hakatigi New Yorgis elades Pärnusse elamist otsima. Kui alguses oli kaalul ka krundi ostmine, siis üsna pea sai selgeks, et mõistlikum oleks leida maja, kuhu saaks kiirelt sisse kolida ja kus pääseks ajakulukatest renoveerimistöödest.