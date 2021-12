Viis inimtüüpi, keda pühadel meeles pidada, ja mida neile kinkida?

SPAA-ATMOSFÄÄRI NAUTIJATELE

Vannituba on koht, kus igaüks saab leida aega üksnes enda jaoks. Kui tead oma lähedaste ringist kedagi, kes armastab lõdvestavaid vanne ja iluhooldusprotseduure, kingi midagi selle atmosfääri loomiseks ja säilitamiseks kodus. JYSKi vannitoatarvikute komplektid on erineva kuju, värvi ja disainiga. Kõik, mida pead teadma, on see, millised värvid domineerivad kingisaaja vannitoas. Täienda kingitust eri suuruses pehmete ja soojade rätikutega, et vannitoas ei oleks millestki puudust

SOOJUSE ARMASTAJATELE

Kuigi talved ei tundu nii külmad kui varem, on miinuskraadid peaaegu märkamatult kohale jõudnud ja seda on eriti hommikuti kodus tunda. Seetõttu otsi kingituseks pehmeid hommikumantleid, mille sisse saab end mähkida ja kiirustamata hommikukohvi nautida. JYSK pakub erineva värvi ja suurusega ühesuguse disainiga hommikumantleid, mis on abiks paaridele kingituse tegemisel. Samuti moodustavad läbimõeldud kinkekomplekti ühesuguses stiilis eri toonides dekoratiivpadjad ja pleedid, mis on samuti hea kingitus paarile, et olla talve külmematel õhtutel üksteisele lähemal. Kui tead, et kingisaajal on juba pleede, kuid ta jätkab nende ostmist, lisa maitsekas hoiukast või -korv, mis sobib hästi igasse kodusse.

GURMAANIDELE

Sel hooajal on JYSKi olemasolevat köögitarvete valikut täiendatud enneolematute kujundustega, mille aluseks on tõeliselt skandinaavialik disain ja funktsionaalsus üheskoos. Kui tunned kedagi, kes oskab leida tühjast külmikust piisavalt palju asju, et neist restorani vääriline roog valmistada, siis pane kokku käepäraste köögitarvete komplekt. Lõikelaud, rätikukomplekt, suured kausid ja säilitusnõud on toiduvalmistamisel suurepärased abilised. Samuti hindab iga gurmaan toidu serveerimiseks uut nõude ja serveerimistarvikute komplekti.

ROHENÄPPUDELE