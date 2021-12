Iittala 2022. aasta klaasitoonideks on ultramariinsinine ja vask

Sinine on oma paljude varjunditega kujunenud kodudisaini armastatuimaks värviks. Iittala aasta värv — ultramariinsinine — on ehtne sinine, millest kiirgab energiat ja selgust. Sügavsinine värvitoon meenutab sinist taevast ja Soome maastikku katvaid tuhandeid järvi.

Vaskne toon kuulub samuti Iittala üüratusse värvikogusse ning on alati olnud populaarne osa paljudest armastatud kollektsioonidest. Kuna 2022. aasta värvitooniks valiti just vask, siis on ka Iittala klaasesemete valik täienenud just seda värvi toodetega.