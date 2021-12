Vana puitpõrand väärib taastamist — nippe ja nõuandeid, kuidas hea tulemus saavutada

Juhul kui on tegemist värvitud põrandaga, tuleb värvi eemaldamiseks muidugi tükk tööd teha. Kiireim ja efektiivsem viis on siiski põranda lihvimine, mis annab kõige kvaliteetsema tulemuse. Lihvimiseks peaks kasutama kogu masinaparki: trummel-, ääre- ja ketaslihvijat. Põhitöö vana värvi (laki) eemaldamisel tehakse trummellihvijaga kasutades olenevalt värvi (laki) kõvadusest lihvimiseks lihvlinti alates karedusest 24 ning lõpetades karedusega 80. Ketaslihvijaga kasutada liivapaberit ja lihvvõrku karedustega 60 (40) kuni 100 õlitamisel, lakkimisel 120 — 150 (180). Kui vana laud on kinnitatud aluspõrandale läbi laua naeltega tuleb lihvimise käigus lüüa naelad torniga sügavamale. Võimalikud praod, lõhed, augud ja naelapead tuleks pahteldada. Kõige lähedasema tooni põrandapuiduga saab siis, kui segada põranda viimasel lihvimisel saadud peenikest puidutolmu spetsiaalse puidupahtliga. Saadud segu võib hiljem ka õlitada ja üle lakkida.

Kui laudade ühenduskohtades leidub pragusid, ei ole pahteldamisest alati kasu. Kui lauad hakkavad üksteise suhtes liikuma, võib pahtel väga kergesti ära tulla. Kui lauad on kindlalt paigas, võib praod pahteldada. Kui tegemist on laiemate pragudega (3mm ja rohkem) ja on kartus, et lauad üksteise suhtes liiguvad, tuleb praod täita puiduribadega. Puiduribad liimi ainult ühelt poolt põrandalaua külge valtsisoone peale. See võimaldab laudade liikumist üksteise suhtes. Kui liim on kuivanud, höövelda liimitud liistud põrandaga tasa, lihvi põrand ja viimistle.