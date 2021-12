Kodublogija Merlin Miido annab nõu, kuidas jõulukaunistustelt kokku hoida ja kodu ilma suuremate kulutusteta ära ehtida

Kui pärgade punumine tundub ikkagi liiga ajakulukas ja keeruline, on lihtsam variant rohelised oksad niisama vaasi pista. Ootamatum variant on teha okstest lilleseade kausikese sisse. Kausi saad täita kas oaasisega või tavalise liivaga. Erinevad oksad saab sinna sisse pista ja neid ka kasta, et seade kogu pühade vältel kaunis ja värske püsiks.

Üks väga lihtne, efektne ja trendikas kaunistus, mis on skandinaaviamaades juba mitmeid aastaid laineid löönud, on paberist jõulutäht. Neid on väga kerge ja kiire ise valmistada ning need annavad väga mõjuva efekti. Ainus, mis sul vaja läheb on paberkotikesed, mis tuleb kahe liimiribaga üksteise otsa kokku kleepida, kummalegi poole paar augukest lõigata, koti suupoolne ots vastavalt soovile kumeraks või teravaks kolmnurgaks lõigata ning kotikesed lahti tõmmata - ja ongi jõulutäht valmis. Riputa nad aknale või kummuti kohale. Nende sisse saad asetada veel väikesed patareidel töötavad led-tulukesed ning tulemus on eriliselt jõululik! Ühtlasi on see hea viis, kuidas leida poodlemisest alles jäänud paberkottidele kasulik rakendus.