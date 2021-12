Seitse head nippi, kuidas eri pindadelt küünlavaha eemaldada

Foto: Shutterstock

Pühadeaega on raske ilma põlevate küünaldeta ette kujutada ning peale jõulegi on tore pikkadel ja pimedatel õhtutel küünal süüdata, et elavat tuld nautida. Toredal kombel on aga ka oma pahupool — kui küünaldega hooletult ümber käia või vale suurusega küünlajalga kasutada, on pärast maha tilkunud küünlarasvast lahti saamisega palju muret. Jagame siinkohal mõned head näpunäited, kuidas seda erinevatelt pindadelt hõlpsasti eemaldada.