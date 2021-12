FOTOVÕISTLUS | “Minu stiilne magamistuba“ — fotovõistluse võitja on selgunud!

Konkursi võitja Kairi kodus vahetasid olude sunnil elutuba ja magamistuba asukoha — õnneks tegi selle vahetuse lihtsaks algupäraselt valitud neutraalne seinavärv mõlemas toas ning vaja oli vahetada ainult mööbel. Nüüd on magamistoast ligipääs terrassile, ning soojade ilmadega saab lahtise rõduuksega päevast siestat nautida. Liigset mööblit ei ole ka “uues” magamistoas — endiselt on truuks jäädud ise tehtud euroalaustest voodile. Akna alla on sisse seatud mõnus lugemisnurk. Uue lahendusena on voodipeatsis erinevad öökapid, mis lisavad huvitavat asümmeetrilisust. Televiisorit Kairi magamistoast ei leia, sest tema sõnul on palju mõnusam oma meelt lahutada looduse pakutud varjudemänguga.