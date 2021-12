FOTOD | Maailmarekord on sündinud! Kodu, mille interjöörist leiab 444 ehitud jõulupuud

Jerominide peres ei ole jõulukaunistuste pealt kokku hoitud. Arvukate ehete alt on kuuski endid vaevu märgata. Kuuskede ehtimiseks on kasutatud üle 10 000 ehte, lisaks veel umbes 300 valgusketti. Kõik see on mahutatud vaid 100 ruutmeetrisele pinnale ning jõuluilu kohtab tõepoolest igas toas — ka tualettruum ei ole jäänud pühadesärast puutumata.