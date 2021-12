Uuring: eestlased eelistavad investeerida ülekaalukalt just kinnisvarasse

„Eesti inimeste kinnisvaralembus on muidugi juba varasemalt teada, aga selline kinnisvara eelistamine ka investeeringuna natuke isegi üllatab. Samas selgitab see ka päris hästi suurt aktiivust ja kõrgeid hindu kinnisvaraturul,“ märkis Citadele panga Eesti filiaali juht Hans Pajoma. „Vaba raha paigutamise kohti otsitakse peale pensionirahade vabanemist ning piirangud koroona tõttu on samuti pannud inimesi rohkem mõtlema kinnisvarasse investeerimise peale. Näiteks novembris väljastas Citadele kodulaene poolteist korda rohkem, kui oktoobris.“

Citadele Eesti filiaali juht Hans Pajoma märkis, et üldkokkuvõttes selgus uuringust, et Eesti inimesed on küllaltki hästi valmis investeerima ning on sellele ka juba varasemalt mõelnud. „Kõigest 13% vastas, et nad pole investeerimist kunagi kaalunud ning pole kindel, millised nende investeerimise eelistused oleks. Loodetavasti järjest rohkematel inimestel avaneb võimalus vabade vahendite tekkimiseks, et seejärel läbimõeldud investeerimisotsuseid teha,“ lausus Pajoma.