TASUB TEADA | Kümme levinud viga, mida lindude toitmisel tehakse

Linnud andestavad kui söögimaja jääb ajutiselt paariks päevaks tühjaks, kui aga söögipaus on pikem, siis jääte tõenäoliselt oma sõpradest selleks talveks ilma. Ega linnud teie aeda nälgima ei jää — nad otsivad kuskilt mujalt süüa. Kui paus on liiga pikk siis nad enam sinu aeda tagasi kontrollima ei tule.

Eri tüüpi söögid tagavad ka lindudele õige toitumise vastavalt ilmale. Soojema ilmaga vajavad linnud rohkem seemneid ja pähkleid. Tugevama külmaga on neil aga vaja kindlasti saada söödakoogi energiarikast rasvast sööki. Pähklid on alati hea valik.

Erinevatel lindudel on erinevad toitumisharjumused ning erinevad linnud eelistavad eri tüüpi linnusöögimaju. Tavalised avatud söögimajad meelitavad kohale üpris palju, aga mitte väga erinevaid linde. Kui aga soovite oma aias näha peale rasvatihaste ja varblaste ka teisi liike, siis on oluline panna üles erinevat tüüpi söögimaju ja söötjaid.

3. Odavmüügi söögisegude kasutamine lindudele

Kõige odavamad lindude söögisegud on tavaliselt kaalu täiteks segatud maisihelvestest, kaerateradest ja muust sarnasest. Selline söök pakub huvi väga vähestele lindudele ja enamus linde loobib kogu kõlbmatu söögi lihtsalt maha, et saada kätte üksikuid söödavaid seemneid. See on suur raiskamine nii teile kui lindudele. Lisaks on kevadel palju koristamist.

Linnusõbrad saavad hoida kõvasti kokku kui valivad sellised söögisegud, mida linnud hea meelega söövad.

4. Leiva ja saia söötmine lindudele

Leib ja sai on küll tehtud teraviljadest, kuid tegemist on siiski väga tugevalt töödeldud toiduainega, mis sisaldab lisaks pärmi, suhkrut ja muid lindudele ebavajalikke aineid. Teised teraviljatooted nagu küpsised, vahvlid ja saiakesed on lindude jaoks täielik rämpstoit. Nad võivad neid küll näljaga sisse süüa aga ei saa sealt midagi vajalikku ning see võib rikkuda nende tervise. Eriti ohtlik on see kevadisel poegade kasvatamise ajal kuna linnupoegade organism on rämpstoidule palju tundlikum.

5. Lindude loodusliku toiduvaliku eiramine

Lindude toitmine aias ei tähenda, et peaksime neid suvisel ajal eranditult seemnetega toitma. Linnusõbrad, kes ei kasvata oma aias õitsevaid põõsaid ja viljapuid või mürgitavad putukaid, jätavad oma sulelised sõbrad ilma nende loomulikust ja kõige rikkalikumast toidust.

6. Lindude mittetoitmine talvel

Paljud alustavad linnusõbrad ei alusta sügisel lindude toitmist, sest oletavad, et aias polegi ju talvel palju linde. Talvine lisatoitmine on tegelikult väga vajalik, kuna paljud meil talvituvad linnud on sellest sõltuvad. Ilma lisasöötmiseta paljud meie linnud lihtsalt hukkuvad.

7. Räpaste söögimajade kasutamine