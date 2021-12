Jõuluaeg koduhoovis — häid nõuandeid, kuidas õueruum pühade puhul kauniks kujundada

Kõige lihtsam viis, kuidas hoovi kaunistamisega alustada, on muidugi jõulutulekesed, aga tegelikult ei pea sinu kodu olema tänava kõige säravam selleks, et olla naabruskonna kõige kaunimalt dekoreeritud elamine. Viimaseks vajad kaunistusi, mis on korraga nii jõululikud kui ka maitsekad. Seega ...

Alusta kõige põhilisemast

Mõtle välja, millised on kõige tavapärasemad viisid, kuidas hoovi kaunistada, ehk need asjad, milleta lihtsalt ei saa. Selleks võib olla kaunis valgustus katuseräästa all või maja ees kasvaval puul, aga ka uksele kinnitatud elegantne pärg. Kui see sinu kodu sissepääsuga sobib, võid riputada ümber ukse kuuseokstest vaniku ja lisada sellele sära pisikeste tulukestega. Ehk asendada ka tavapärane uksematt mõne jõululikumaga, näiteks ruudumustrilise versiooniga?



Muuseas, ära unusta ka huumorit, ehk kui sul on aia küljes postkast, mõtle sellelegi jõululik rüü, et postiljonil oleks hommikust lehte tuues ka midagi, mida imetleda. Kui sinu kodus kasvavad lapsed, on lõbus idee paigaldada detsembrikuuks neile eraldi postkast, kuhu pista kirju jõuluvanale. Öösel viivad päkapikud need kirjad põhjapoolusele ja ehk läheb mõni laste soov ka päriselt täide.

Kui pühadeaeg on lumine, tee maja ette ka ehtne lumememm. Millal sa viimati midagi nii lõbusat tegid?

Ole loominguline

Viise, kuidas hoov jõululikumaks muuta, on sadu, mistõttu vaata oma hoovis ringi, püüa olla võimalikult loominguline ja miks mitte vahelduseks ka lapsemeelne. Millised on vahvad kaunistused, mida oled filmidest või fotodelt näinud, mida tahaksid ka ise proovida? Ehk sobitada ukse kõrvale vanaaegsed suusad või kelk? Miks mitte ka täiesti eraldi kuusepuu (õue sobivate ehetega, muidugi)? Või kaunistada terrassikatuse alla toodud õuemööbel ruudumustriliste tekstiilidega? Ehk asetada siia-sinna ka mõni kingitus? Viimast annab lihtsasti saavutada vana kingakarbiga, mis on jõuluteemalisse paberisse pakendatud. Muidugi aitavad ka laternates põlevad küünlad õige meeleolu loomisele kaasa.

Kaunista seest välja