FOTOD | New Yorgi melust inspireeritud kodu Kalarannas

Seega oli nende jaoks oluline kodu, kus oleks nutikalt kasutusele võetud iga ruutmeeter, ja planeering, kus jaguks igaühele piisavalt privaatsust ning mis jätaks lastetoa elutoa ja köögi saginast võimalikult kaugele. Rauno ütleb, et nende jaoks olid tubade arvu ja asukoha kõrval määrava tähtsusega kaks asja: nad teadsid väga selgelt, et tahavad pikka koridori ja terrassi. Ja muidugi maja arhitektuur.

„Suur-Patarei tänava maja sai valitud just sellepärast, et kirjeldus vastas täpselt meie soovidele: punane tellis, New York, industriaalstiil. Saime kõik, mida ootasime ühelt linna või melu keskel asuvalt korterilt,” räägib Edi.

Rauno ja Edi korteris on kõik toad hoolikalt planeeritud, et liikumine oleks mugav ja loogiline ning suurte aknapindade võlu pääseks maksimaalselt esile.