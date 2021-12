FOTOD | Jõulud võivad tulla ilma kulla ja karrata — ammuta inspiratsiooni, kuidas kodu looduslähedaselt hubaseks sättida

• Paiguta laua keskele igihaljaid taimi, kanarbikke ja aromaatseid puittaimi ning seo need omavahel kokku raffiapaela ja/või ehtetraadiga, et taimi koos hoida, aga samas luua kunstipäraselt sundimatut ilmet.

• Aseta ettevaatlikult kaunistuse alla ajalehti ja värvi see aerosoolvärviga helevalgeks. Siis lisa kaunistusele kuldset pulbervärvi. Võta ajalehed ära siis, kui kaunistus on kuiv.

VALGED JÕULUD

• Tee tühi purk märjaks ja rulli seda suhkru sees, et sellele uut ilmet anda. Kui suhkur on kuivanud, seo ettevaatlikult purgi kaela ümber nöör ja pista nööri vahele mõni korjatud taim.

VAIKSED ÕHTUD

• Meisterda pärg painduvast puidust, näiteks paju- või kaseokstest. Kasuta aiakääre okste lõikamiseks, tavakääre trimmimiseks ja looduslikust materjalist nööri okste kokkusidumiseks. Kui pärg on valmis, värvi see aerosoolvärviga valgeks ja lase sel kuivada. Põimi okste vahele ehtetraati (valikuline), et anda pärjale veidi läiget, ja patareitoitega väikesed jõulutulukesed. Seejärel lisa pärjale korjatud taimed ja riputa see üles laia paela või rohmakalt lõigatud linase riidega.